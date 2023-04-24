Gomis'ten "oynamak istemiyor" iddialarına yanıt

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.

Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."