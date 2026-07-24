Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Kritik mücadelede düdük, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt'ta olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Polonya'nın Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada D'hondt'un yardımcılıklarını Belçikalı Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Belçika Futbol Federasyonundan Bert Verbeke olacak. Fenerbahçe, kendi sahasında oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı.