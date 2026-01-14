Gözaltına alınan Ümit Karan kaç yaşında, nereli, evli mi, kimdir? Ümit Karan'ın suçu ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜMİT KARAN KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1976 doğumlu olan Ümit Karan, 49 yaşındadır.

ÜMİT KARAN EVLİ Mİ?

Evet, 2005 yılından beri Zeynep Karan ile evlidir ve Ümit Can adında bir oğlu vardır.

ÜMİT KARAN NERELİ?

Ümit Karan, Almanya'nın Berlin şehrinde doğmuştur.

ÜMİT KARAN SUÇU NE?

Geçmişte "Şike yapmak" ve "Teşvik primi vermek" iddialarıyla yargılanan Ümit Karan, 14 Ocak akşam saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜMİT KARAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan, işlemleri için emniyete götürüldü. Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

1 Ekim 1976 tarihinde Berlin’de doğdu ve Türk futbolunun en etkili forvetlerinden biri oldu. Futbol hayatına Almanya’da başladıktan sonra Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Sergilediği üstün performans sayesinde 2001 yılında Galatasaray’a transfer oldu ve burada pek çok şampiyonluk yaşadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle adından söz ettirdi ve Süper Lig’de 100 gol barajını aşarak Türk futbol tarihinin önemli golcüleri arasına girdi.

Futbolu bıraktıktan sonra saha dışındaki faaliyetlerine hız verdi ve Eskişehirspor’da sportif direktörlük yaptı. Sporun yanı sıra eğlence dünyasında da yer alarak Survivor yarışmasına katıldı ve burada geniş kitlelerin ilgisini çekti. Aynı zamanda işletmecilik sektörüne girerek çeşitli mekanlar açtı. Özel hayatında Zeynep Karan ile evlendi ve bir erkek çocuk babası oldu. Kariyeri boyunca hem futbolculuğu hem de girdiği farklı sektörlerdeki girişimleriyle sürekli gündemde kaldı.