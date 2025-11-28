  1. Ekonomim
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen için yoğun mesai sürerken, cumartesi günkü antrenman yıldız futbolcunun durumunu belirleyecek kritik aşama olarak görülüyor.

Gözler Osimhen’de! Galatasaray kritik derbiye kilitlendi
Union Saint-Gilloise maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı yıldızın kritik mücadeleye yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

T24'ün haberine göre sarı-kırmızılılarda sağlık kurulu, 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak antrenmana büyük önem veriyor.

Alınan bilgilere göre Osimhen'in çalışmanın ilk bölümünde yer alması planlanıyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun vereceği reaksiyonu yakından takip edecek.

Osimhen’in durumu pazar günü netleşecek

Yıldız golcü, cumartesi günkü idmanda herhangi bir ağrı veya zorlanma yaşamazsa 30 Kasım Pazar günü yapılacak son antrenmanın tamamına katılacak.

Bu senaryoda Osimhen'in derbiye 11'de başlamasının önünde engel kalmayacak.

Ağrı durumu derbi şansını belirleyecek

Ancak Osimhen'in cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissetmesi durumunda, Fenerbahçe karşısında forma giymesinin bir hayli zorlaşacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken, tüm planlar yıldız golcünün son durumu üzerine şekilleniyor.

