Göztepe Ahmed Kutucu’yu, Galatasaray Arda Okan’ı istiyor

Buruk’un Göztepe’de çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu Onursal Başkan Mehmet Sepil’le de Arda transferi konusunda görüştüğü belirtildi.

Göztepe cephesi ise yerli forvet transferinde geçen sezondan bu yana istediği Ahmed Kutucu’yu liste başı yaptı. Galatasaray’da düzenli olarak forma şansı bulamayan 26 yaşındaki forvetin Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ise talipleri artan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için 15 milyon Euro ve üzeri bir bonservis bedeli belirledi. İki kulübün önümüzdeki günlerde her iki oyuncu için bir araya gelmesi bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan'ı geçen sezon başında Adana Demirspor'dan almıştı.