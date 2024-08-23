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Göztepe PFDK kararlarına itiraz edecek

Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK tarafından 2 maç saha kapama, tribün ve para cezası verilen Göztepe kararlara itiraz edecek.

Haber Merkezi
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Göztepe PFDK kararlarına itiraz edecek
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara itiraz edecek.

Göztepe Spor Kulübünde yapılan açıklamada, "22 Ağustos Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz." denildi.

Karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe müsabakasında taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle, Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası vermişti.

Sarı-kırmızılı kulübe aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle de 90 bin lira para cezası uygulamıştı.

Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı ve akreditasyon talimatına aykırı eylemi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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