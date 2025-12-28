  1. Ekonomim
  Göztepeli Derin Akar'dan tarihi başarı: 11 yıllık Türkiye rekoru kırıldı
Göztepe sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 100 metre karışıkta 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Antalya’da gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü 100 metre karışık branşında yarıştı ve rekor performansıyla dikkat çekti.

Göztepeli Derin Akar’dan tarihi başarı: 11 yıllık Türkiye rekoru kırıldı - Resim : 1

Yeni rekorun sahibi oldu

Derin Akar, 1.03.13’lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu. Şampiyona, farklı yaş gruplarında Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerin katılımıyla devam ediyor.

