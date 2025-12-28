Göztepeli Derin Akar’dan tarihi başarı: 11 yıllık Türkiye rekoru kırıldı

Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Antalya’da gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü 100 metre karışık branşında yarıştı ve rekor performansıyla dikkat çekti.

Yeni rekorun sahibi oldu

Derin Akar, 1.03.13’lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu. Şampiyona, farklı yaş gruplarında Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerin katılımıyla devam ediyor.