Gran Fondo Başkent 2025 Ankara’ya değer kattı

Ankara’da düzenlenen Maximum Gran Fondo Başkent 2025, hem kente hem de spora katkısıyla dikkat çekti.

VEYSEL AĞDAR

Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen Maximum Gran Fondo Başkent 2025 bisiklet yarışı, hem sporcular hem de kent için büyük heyecan yarattı. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla gerçekleştirilen Maximum Gran Fondo Başkent 2025, başkentte spor şöleni yaşattı.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart’ın isim sponsorluğunu üstlendiği Škoda, MOSSO, SPX, Sports International, Bilkent Center, Bilkent Otel & Konferans Merkezi, Rova Teknoloji, Koru Hastanesi, Bilintur ve Tepe Emlak’ında destek verdiği organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, spor ve kültür etkinliklerinin kentin ekonomik ve sosyal kalkınması için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, genç nüfusun hizmetler sektörüyle buluşturulması gerektiğini belirterek, “7 milyon üniversite öğrencimizi sadece akademik kariyere yönlendiremeyiz. Uluslararası spor organizasyonlarıyla gençler yarı zamanlı işlerde deneyim kazanmalı. Bu şehir memur kenti değil; 2 milyonluk iş gücüne sahip. Spor ve kongre organizasyonlarıyla Ankara turizmin ve ekonominin kalbi olabilir” dedi.

Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası adına konuşan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ise, “Geçtiğimiz yıl Tour de France İstanbul’da Maximize Black markamızla ana sponsor olmuştuk. Bu yıl da Ankara etabında Maximum markamızla yer almaktan mutluyuz. Sporla, kültürle ve sanatla iç içe kaliteli organizasyonlarda bulunmak bize değer katıyor” ifadelerini kullandı. İlter, İş Bankası’nın uzun yıllardır satranca, kültür ve sanata da destek verdiğini hatırlatarak, “Sadece bir banka olmanın ötesinde, eğitimden spora geniş bir yelpazede katkı sunmaya çalışıyoruz. Spor da bu çerçevenin önemli bir parçası” diye konuştu.

2 milyon TL’lik ödül dağıtıldı

Bu yılki etkinlikte toplamda yaklaşık 2 milyon TL değerinde ödül sahiplerini buldu. Katılımcılara 2 bin yataklık konaklama imkânı sağlanırken, şehir genelinde yeme-içme desteği de verildi. Ödül desteğinde SPX’in yanı sıra Mosso ve Koru Hastanesi de katkı sundu. SPX, dereceye girenlere hediye çeki takdim etti:

- Birinciye 15 bin TL,

- İkinciye 10 bin TL,

- Üçüncüye 5 bin TL.

Ankara’nın seymenleri karşıladı

Gran Fondo Başkent 2025’in en renkli anlarından biri Tulumtaş Mahallesi’nde yaşandı. Ankara’nın simgesi hâline gelen Seymenler, bisikletçileri yöresel dansları ve coşkulu karşılamalarıyla selamladı. Tarih boyunca milli birlik ve dayanışmanın sembolü olan Seymenler, yıllar önce Mustafa Kemal Atatürk’ü de aynı şekilde karşılayarak kentin hafızasında unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Renkli kıyafetleri, ritmik davul-zurna ezgileri ve enerjik danslarıyla parkurun en özel anlarından birini oluşturan Seymenler hem sporculara moral verdi hem de izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Böylece Gran Fondo Başkent, bir bisiklet yarışının yanı sıra aynı zamanda Ankara’nın kültürel değerleriyle bütünleşen bir festival atmosferine dönüştü.

Gran Fondo Başkent 2025’te kazananlar

Farklı yaş gruplarından amatörler, kulüp sporcuları, şehir bisikletçileri ile paralimpik ve tandem kategorisindeki sporcular, sabahın erken saatlerinde start alarak ter döktü. Kısa parkurda (56,6 km / 1.096 m tırmanış) erkeklerde Mithat Temizyürek (01:33:47), kadınlarda Aylin Yüce (01:40:27) birincilik elde etti. Uzun parkurda (90,6 km / 1.237 m tırmanış) ise bisikletçiler, erkeklerde Toygar Süner (02:25:53), kadınlarda Natalya Vallek (02:45:28) zafere ulaştı.

Kısa Parkur Erkekler (56,6 km)

1-Mithat Temizyürek       Asperox BikePeida Racing Team          (01:33:47)

2-Mert Hüner                        Muğla Karya Spor Kulübü                   (01:33:47)

3-Furkan Akdeniz                       Ferdi                                                   (01:33:47)

Kısa Parkur Kadınlar (56,6 km)

1-Aylin Yüce                         Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü        (01:40:27)

2-Buket Demirci                       BauArt Cycling                                              (01:56:52)

3-Fatama Alyousfi                 NASIRIYAH Belediyesi                                 (01:56:52)

Uzun Parkur Erkekler (90,6 km)

1-Toygar Süner                      Asperox BikePedia Racing Team                   (02:25:53)

2-Murat Güç                                   BauArt Cycling            Team                         (02:27:11)

3-Mustafa Alperen Aydınlı        Karya Muğla SK                                          (02:27:29)

Uzun Parkur Kadınlar (90,6 km

1-Natalya Vallek                     Genc Pesekar Velosipedciler             (02:45:28)

2-Züleyha Dikbaş                 Asperox BikePedia Racing Team      (02:47:09)

3-Tuğba Can                             VELO AYDIN                                     (03:08:27)

