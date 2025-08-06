Gran Fondo Başkent 2025: “Türkiye’nin ilk Bisiklet Mahallesi” Tulumtaş olacak

ANKARA-EKONOMİ

Bilkent Center önünden başlayacak Maximum Gran Fondo Başkent 2025, uzun parkur, kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde yapılacak. Gran Fondo Başkent; Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla hayata geçirilecek. Yarış, sporu şehir kültürüyle buluşturan, çevre bilincini artıran, toplumsal dayanışmayı destekleyen, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve bisiklet turizmini destekleyen bir model olarak öne çıkıyor. İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart’ın isim sponsorluğunu üstlendiği yarışa ayrıca Skoda, MOSSO, SPX, Sports International, Shimano, Bilkent Center ve Bilkent Otel & Konferans Merkezi, Rova Teknoloji, Koru Hastanesi, Bilintur ve Tepe Emlak destek veriyor.

Gran Fondo Başkent rotasında iyilik var

Bisikleti sadece bir ulaşım aracı değil, sosyal yaşamın, sağlıklı bireylerin ve çevre dostu şehirlerin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayan bir yaklaşımla hareket eden Maximum Gran Fondo Başkent 2025’te önemli bir projeye de imza atılacak. Tulumtaş Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle Türkiye’nin İlk Bisiklet Mahallesi-Tulumtaş Mahallesi projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında her yaş grubuna güvenli bisiklet eğitimleri verilecek ve Tulumtaşlı çocuklardan bisiklet takımı kurulacak. Tulumtaş Mahallesi bisiklet tutkusu ve heyecanı ile bisiklet severler için keyifli bir rota olarak konumlanacak.

Pedal çeviren bir başkent, birlikte büyüyen bir spor kültürü

Ankara’nın sporla, doğayla ve aktif yaşamla bütünleştiği en önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan ve her yıl yüzlerce amatör bisikletçiyi bir araya getiren yarış, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayarak başkentin spor turizmi potansiyelini gözler önüne seriyor. Tarihi ve doğal zenginliklerle bezenmiş güzergâh üzerinde yapılan yarış, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken, Ankara’nın kentsel hareketliliğine ve sosyal yaşamına canlılık katıyor.

Kayıtlar 19 Ağustos’a kadar devam ediyor

Farklı yaş gruplarından amatör sporcuları, şehir bisikletçilerini, kulüp sporcularını bir araya getirecek olan yarış trafiğe kapalı, asfalt zeminli ve güvenli rotada düzenlenecek. Kayıtlar, www.granfondobaskent.com üzerinden 19 Ağustos’a kadar devam edecek.

PARKUR BİLGİLERİ:

Uzun Parkur – 90,9 km:

- Toplam tırmanış: 1.386 m

- Rota: Bilkent – İncek – Gölbaşı – Dumlupınar – Bilkent

Kısa Parkur – 56,6 km:

- Toplam tırmanış: 1.096 m

- Rota: Bilkent – Çakırlar – Beytepe – Bilkent

Organizasyon Takvimi:

- 23 Ağustos 2025 Cumartesi

12.00 – 19.00: Kit ve çip dağıtımı (EXPO alanı)

18.00: Teknik bilgilendirme toplantısı

- 24 Ağustos 2025 Pazar

- 06.00 – 07.00: Son kontroller

- 08.00: Yarış başlangıcı

- 12.30 – 14.30: Ödül töreni

Start-Finish alanında Bilkent Center açık otoparkında kurulacak EXPO alanı, sporcu deneyim alanları, markalı stantlar ve çocuklar için özel etkinliklerle ailelere hitap eden bir atmosfer oluşturulacak. Katılımcılara organizasyon tişörtü, teknik çanta ve madalya gibi hediyeler sunulacak. Yarış sonrası fotoğraf ve video çekimleriyle bu özel gün ölümsüzleştirilecek.