Gran Fondo, Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi

VEYSEL AĞDAR-TRABZON

Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, Karadeniz’in yeşil doğası ve zorlu parkurlarda unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı. Trabzon’da ilk kez düzenlenen Gran Fondo bisiklet yarışı, bölge turizmi ve ekonomisine önemli katkılar sunarak Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi.

5 Temmuz’da Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle ve 78 Event organizasyonuyla gerçekleşen yarışa Türkiye’nin dört bir yanından 133 sporcu katıldı. Uzun ve kısa parkurlarda zorlu mücadeleler yaşanırken, etkinlik şehrin spor ve turizm vizyonunun merkezine yerleşti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gran Fondo’nun sadece sportif bir yarış olmadığını, kentin uzun vadeli turizm ve ekonomik büyüme stratejisinin önemli parçası olduğunu belirtti.

Karadeniz’in bisiklet merkezi olma yolunda

Gran Fondo gibi etkinliklerin sadece spor değil, halk sağlığına yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Genç, bu etkinliğin her yıl tekrar edeceğini ve Trabzon’un vazgeçilmez spor ve turizm organizasyonlarından biri haline getireceklerini söyledi.

“Gran Fondo’nun bölge genelinde bisiklet sporunun gelişimini hızlandıracağını kaydeden Genç, şöyle devam etti:

“Sakarya nasıl bisiklet şehri olduysa Trabzon da bu hedefe ilerliyor. Organizasyon sadece Trabzon’u değil, çevre illeri de kapsıyor. Spor, turizm ve ekonomi bu yarışta buluşuyor. Bu yarış bir defaya mahsus değil. Her yıl düzenlenecek ve Trabzon’un bir parçası haline gelecek. Sporcularımız için başarılar diliyorum. Parkur çok beğenildi, eminim ki burada güzel anılar birikecek. Seneye yine gelmek isteyeceksiniz”

Turizm gelirleri fındığın 10 katı

Trabzon’un sadece doğa turizmi değil, tarih ve inanç turizmi alanlarında da büyük potansiyel taşıdığını anlatan Başkan Genç, “Atatürk Köşkü, Yukarı Hisar kazı alanları ve Arkeopark Müzesi projeleri ile kültürel mirasımızı ön plana çıkarıyoruz. 2024 yılında 1 milyon 346 bin turist ağırladık. Gelenlerin yarısından fazlası yabancı. Bu yılın ilk 5 ayında turist sayımız yüzde 24 arttıTurizmdeki bu yükseliş, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor” diye konuştu.

Trabzon’daki turizm gelirlerinin bölge ekonomisini güçlendirdiğini söyleyen Genç, “Fındık üretiminden yaklaşık 126 milyon dolar gelir elde edilirken, turizmden 1 milyar 76 milyon dolarlık kayıtlı gelir sağlanıyor. Bu, sadece Trabzon değil, Türkiye ekonomisi için de önemli bir destek, cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’in eşsiz doğasında pedal çevirdiler

Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, Karadeniz’in yeşil doğası ve zorlu parkurlarda unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı. Kısa parkurda erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37), uzun parkurda ise erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) finiş çizgisini ilk geçen isimler oldu.

Çinliler Trabzon’a da davet ediyoruz

Bu yılın ilk 5 ayında turizm yüzde 24 arttığını ifade eden Başkan Genç, İran’a yönelik saldırılar kısa düşüşe neden olsa da Haziran’da yüzde 8 artış yaşandığını kaydetti. Genç şöyle devam etti; “Yabancı turistler ağırlıklı Orta Doğu’dan gelmekle birlikte, Özbekistan, Doha ve Dubai gibi farklı bölgelerde de tanıtımlar yapıyoruz. Çinli turistlerin ilgisi de artıyor; Kapadokya’yı ziyaret eden Çinliler Trabzon’a da davet ediyoruz.”

Trabzon turizmi Mart’tan Ekim’e kadar aktif olduğunu belirten Başkan Genç, “Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’dan özellikle Haziran’da yoğun ziyaretçi geliyor. Kış turizmini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Otel ve yatak kapasitemiz yeterli; 400-500 civarında belgeli otel bulunuyor” diye konuştu.

İlk kez düzenlenen Gran Fondo Trabzon 2025'e imzalarını attılar

Gran Fondo 2025'te kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37) finishi ilk geçen isimler oldular.

Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) zafere ulaştı.

Kazanan Sporcular- Genel Klasman

Kısa Parkur Erkekler (45,8km)

1-Miraç Akgün Giresun Ata Bisiklet Spor Kulübü (1:23:40)

2-Mithat Temizyürek Asperox BikePedia Racing Team (1:26:34)

3-İlkcan Erkin Çavuş Ferdi (1:28:17)

Kısa Parkur Kadınlar (45,8km)

1-Semahat Beyza Ersan Akut Spor Kulübü (1:52:37)

2-Nilsu Karasay Giresun Spor Lisesi (1:58:19)

3-Şeyma Türkmen Ferdi (2:11:04)

Uzun Parkur Erkekler (84,9km)

1-Murat Güç BauART Cycling Team (2:46:44)

2-Kamil Deniz Çoşkuner BauART Cycling Team (2:47:30)

3-Fatih Aydın İstanbul Gençlik Spor Kulübü (2:47:36)

Uzun Parkur Kadınlar (84,9km)

1-Züleyha Dikbaş Asperox BikePedia Racing Team (3:33:44)