Grup aşaması sona erdi: Dünya Kupası biletini kim aldı, play-off hattında kimler var?

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde grup aşaması tamamlandı. Dünya Kupası biletini alan takımlar ve play-off oynayacak takımlar netleşti.

İskoçya ve Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Avrupa Elemeleri grup aşaması, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan 10 maçla sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu üçüncü maçında dün akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Millilerin golleri Deniz Gül ve Salih Özcan'dan geldi.

C Grubu'nda oynanan liderlik maçında İskoçya, evinde 10 kişi kalan Danimarka'yı 4-2'lik skorla geçti. Danimarka'nın 2 puan önünde 13 puanla liderliğe yükselen İskoçya, turnuvaya direkt olarak katılma hakkını kazandı.

H Grubu'nda Avusturya, evinde Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Avusturya, Dünya Kupası'na direkt katılırken 17 puan toplayan Bosna Hersek, play-off'lara kaldı. 

Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılan diğer ülkeler oldu. 

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsveç-Slovenya: 1-1

Kosova-İsviçre: 1-1

C Grubu

İskoçya-Danimarka: 4-2

Belarus-Yunanistan: 0-0

E Grubu

İspanya-Türkiye: 2-2

Bulgaristan-Gürcistan: 2-1

H Grubu

Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

Romanya-San Marino: 7-1

J Grubu

Galler-Kuzey Makedonya: 7-1

Belçika-Lihtenştayn: 7-0

