  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!
Takip Et

Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!

Gürcistan-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Merakla beklenen maçın "öncelikli bilet" satışları başladı. Genel bilet satışları yarın başlayacak karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatları, 1000 lira belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!
Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın "öncelikli bilet" satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Öncelikli bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçın bir gün sürecek "öncelikli bilet" satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Genel bilet satışları, yarın saat 13.00'te başlayacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira belirlendi.

Passolig kart zorunluluğu yok

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklamaYoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklamaSpor
Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli olduBeşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli olduSpor
Spor
TFF, Nesine ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
TFF, Nesine ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
115 yıllık köklü futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu
115 yıllık köklü futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu
Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli oldu
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi
Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu
Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama
Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama