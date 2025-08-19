Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!
Gürcistan-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Merakla beklenen maçın "öncelikli bilet" satışları başladı. Genel bilet satışları yarın başlayacak karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatları, 1000 lira belirlendi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın "öncelikli bilet" satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Öncelikli bilet satışları başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçın bir gün sürecek "öncelikli bilet" satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Bilet fiyatları belli oldu
Genel bilet satışları, yarın saat 13.00'te başlayacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira belirlendi.
Passolig kart zorunluluğu yok
Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.