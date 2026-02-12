Güvenlikte yeni dönem: 2026 Dünya Kupası’nda robot köpekler görev alacak

ABD ve Kanada ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Meksika’da, özellikle maç günlerinde oluşacak yoğun kalabalık nedeniyle erken tehdit tespiti öncelik haline geldi.

Yerel olarak “K9-X” birimi olarak adlandırılan robotlar, polis ekipleri içeri girmeden önce dar ve riskli alanlara gönderilecek. Canlı görüntü aktarabilen sistemler, şüphelilere hoparlör üzerinden sesli uyarı yapabiliyor. Böylece polis memurlarının ilk temas anında fiziksel riske maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye meclisi dört robot için yaklaşık 2,5 milyon peso (yaklaşık 6,2 milyon TL) bütçe ayırdı. Her bir robot; kamera, gece görüş lensleri ve dayanıklı gövde yapısıyla donatıldı. Engebeli arazide ilerleyebiliyor, merdiven çıkabiliyor ve düşük görüş koşullarında çalışabiliyor.

Kamuoyuna yapılan bir gösterimde robotlardan biri terk edilmiş bir binaya girerek içeriden anlık görüntü aktardı. Senaryoda silahlı bir kişiye hoparlörle “silahı bırak” çağrısı yapıldı. Yetkililer özellikle vurguluyor: Bu robotlar silahsız. Görevleri gözetleme, iletişim ve risk analizi.

Guadalupe Belediye Başkanı Hector Garcia, sistemlerin amacını “ilk müdahale sırasında polislerin fiziksel güvenliğini korumak” sözleriyle özetledi. Robotların özellikle kavga, alkol kaynaklı taşkınlıklar veya ulaşımı zor alanlarda kullanılacağı belirtildi.

Dünya Kupası hazırlıkları

Turnuva sırasında Monterrey’deki BBVA Stadium, organizasyon boyunca Estadio Monterrey adıyla dört maça ev sahipliği yapacak. Stadyum çevresindeki mahallelerde yoğun insan hareketi bekleniyor. Yerel yönetim, “olay olduktan sonra müdahale” yaklaşımı yerine, erken aşamada risk analizi yapmayı tercih ediyor.

Robot köpekler bu güvenlik zincirinin yalnızca bir parçası. Belediye; polis devriyelerini artırdı, insansız hava araçları ve anti-drone sistemleri de devreye alındı. Yetkililer, milyonlarca uluslararası ziyaretçinin beklendiği organizasyonda kalabalık kontrolü, izinsiz drone uçuşları ve ani olaylara hızlı müdahale konularında hazırlıklı olmak istiyor.

Dünya genelinde benzer robot sistemleri daha önce bomba imhası, keşif ve afet müdahalesinde test edilmişti. Guadalupe yönetimi ise bu teknolojiyi, spor dünyasının en çok izlenen organizasyonlarından birinde “insan yerine önce makineyi gönderme” stratejisiyle uygulamaya koyuyor.