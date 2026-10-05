Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiasına yanıt: Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini üzerime yıkamazsınız

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Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanması ile aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından TFF'de istifa tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Salı günü yapılacak toplantıda Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılacağı öne sürülürken, TFF Başkanı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına sert yanıt

Gazeteci Mehmet Arslan'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, salı günü gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda istifa etmeyeceğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda geçmişten bugüne yaşanan sorunların kendi dönemine yüklenemeyeceğini belirterek, “İstifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı'nın açıklamasıyla birlikte, federasyon yönetiminin geleceğine ilişkin ortaya atılan istifa iddiaları da doğrudan Hacıosmanoğlu tarafından yalanlanmış oldu.

Futbol kamuoyu salı günkü toplantıya odaklandı

TFF'de yaşanan gelişmelerin ardından futbol kamuoyunun gözü salı günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanması ile Süper Lig'de aktif olarak görev yapan hakem Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından federasyon yönetimine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddiaların da gündeme geldiği süreçte, TFF Başkanı görevini bırakmayacağını açıkça ifade etti.

Liglerin ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak

Futbol kamuoyunda salı günü gerçekleştirilecek toplantının sonuçları yakından takip edilirken, toplantıda liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin kararın da netleşmesi bekleniyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasının ardından gözler, federasyon yönetiminin alacağı kararlara ve Türk futbolunun gündemindeki gelişmelere çevrildi.