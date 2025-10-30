Haftanın açılış maçında Başakşehir, Kocaelispor’u konuk edecek

  1. Ekonomim
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü Kocaelispor’u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi, saat 20.00’de başlayacak.

Ligde oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 10 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Başakşehir, iç sahada ilk galibiyet peşinde!

T24'ün haberine göre, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, son maçında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

