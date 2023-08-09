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Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

● 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi:

● 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

● 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

● 21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay

● 21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 Ağustos Pazar:

● 19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

● 21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

● 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

● 14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar