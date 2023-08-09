Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
● 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
● 19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
● 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
● 21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
● 21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
● 19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
● 21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
● 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
● 14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar