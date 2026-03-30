  Hakan Safi'den A Milli Takım'a 1 milyon Euro'luk prim
Hakan Safi'den A Milli Takım'a 1 milyon Euro'luk prim

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na gitmesi halinde takıma 1 milyon Euro prim verecek.

Hakan Safi'den A Milli Takım'a 1 milyon Euro'luk prim
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde 2026 Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak. Zorlu mücadele öncesinde eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, milli takıma destek olma kararı aldı.

Safi, ay-yıldızlılara Dünya Kupası’na katılmaları halinde 1 milyon Euro prim dağıtma teklifini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti. Hakan Safi’nin talebi TFF tarafından olumlu karşılanırken, bu tarz desteklerin artmasından mutlu olacakları belirtildi.

Safi, her zaman milli takımın yanında olduğunu ve desteğinin devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Hakan Safi, 2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde A Milli Futbol Takımı’nın Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale çıktığı maçın ardından soyunma odasındaki galibiyet coşkusuna ortak olmuştu.

