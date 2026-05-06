  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt: Tek başıma seçime gireceğim
Takip Et

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt: Tek başıma seçime gireceğim

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim" yanıtını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt: Tek başıma seçime gireceğim
Takip Et

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt verdi.

Gazeteci Ersin Düzen'e konuşan Hakan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim" dedi.

Safi, "Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararıEyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararıSpor
Aziz Yıldırım "Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?" sorusuna ne yanıt verdi?Aziz Yıldırım "Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?" sorusuna ne yanıt verdi?Spor
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladıAziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladıSpor