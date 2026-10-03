Hakem derneğinin İstanbul şubesinin feshi istemiyle dava açıldı
Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanameyle, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi’nin feshedilmesi talep edildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.
Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.