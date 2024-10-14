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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı: Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis istemi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında mütalaa açıklandı. Koca hakkında ‘tehdit’, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Merkezi
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı: Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis istemi
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Koca hakkında ‘tehdit’, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava 11 Kasım'a ertelendi.

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