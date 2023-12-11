Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda gözaltı kararı
Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırının ardından, "Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir" açıklaması yaptı.
Türkiye hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayıyla sarsıldı.
Saldırının ardından Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, olaya karışanların emniyette hazır edilmeleri talimatını verdiğini açıkladı.
İşişleri Bakanı Ali Yerlikaya da twitter hesabından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi görmekte olduğunu, tedavisinin ardından gözaltı işleminin yapılacağını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından şunları ifade etti:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.
Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."