Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Ozan Ergün, Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından bir golün iptali, bir kez de kırmızı kart için uyarı aldı.

Müsabakanın 11. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen konuk ekip atağında Paul Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. VAR'da yer alan Davut Dakul Çelik'in uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu izleyen Ergün, pozisyon başlangıcında Onuachu'nun, Milan Skriniar'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın 17. dakikasında ise orta sahada Okay Yokuşlu'nun, Kerem Aktürkoğlu'na kayarak yaptığı faul sonrasında Okay sarı kart gördü. Mücadelede 2. kez VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ozan Ergün, kural dışı hareket olması sebebiyle Okay Yokuşlu'nun sarı kartını iptal etti ve doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Youssef En-Nesyri ile yakaladığı gol pozisyonunda top üst direkten çizgiye düşerek oyun alanına döndü. Sarı-lacivertliler topun tamamının çizgiyi geçtiği itirazında bulunsa da VAR'da incelenen pozisyonda gol kararı verilmedi.