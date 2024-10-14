Hakem sahayı kontrol etti! İzlanda-Türkiye maçı ile ilgili karar verildi
İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi. A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı maçı UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.
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Sahada oluşan don tehlikesi yüzünden ertelenmesi planlanan İzlanda Türkiye maçı ile ilgili karar verildi. UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.
İzlanda-Türkiye maçı planlanan saatte oynanacak
UEFA Uluslar Ligi B grubu 4. maçında Türkiye, bu akşam TSİ 21.45'te İzlanda'ya konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı bu mücadelenin ertelenme ihtimali ortadan kalktı.
Stadyumda zeminin yumuşatılması için çalışmalar yapılıyor
Stadyumda sulama çalışması yapılarak zeminin yumuşatılması için çalışmalar yapılıyor.
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