Hakem Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Hakemler dosyası soruşturması nasıl başladı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.