Hakem Zorbay Küçük adliyede: Hiçbir zaman bahis oynamadım

Hakem Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kendisi adına bahis sitelerinde hesap açıldığını söyleyen hakem Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliye önünde açıklama yapan Zorbay Küçük, "Hakem olduğum için açıklama yapmam yasak ancak şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Açılan hesaplardan kendi adıma, benim T.C. kimlik numaramla açıldığı için şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. 

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir. "

