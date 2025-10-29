Hakemlere yönelik bahis operasyonu: UEFA devreye giriyor

  1. Ekonomim
TFF'nin başlattığı hakemlere yönelik başlattığı bahis operasyonunda UEFA ve FIFA'nın devreye gireceği öne sürüldü. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün de bahis oynadığı iddialarıyla gündeme taşınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemler arasında yürüttüğü bahis soruşturmasına UEFA’nın da dahil olacağı öne sürüldü. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün de bahis oynadığı iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

FIFA Kokartlı Hakem Zorbay Küçük’ten bahis iddialarına yanıt

NOW Spor’dan Ersin Düzen’in haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından MHK Başkanı, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye sürece dair bilgi aktardı. Zorbay Küçük’ün, UEFA tarafından atanacağı bir maçtaki görevinden ise gelen bir e-posta aracılığıyla alındığını öğrendiği belirtildi.

Küçük, durumu sorguladığında hakkında bahis iddialarının gündeme geldiğini öğrendi. Hakem, yakın çevresine yaptığı açıklamada herhangi bir şekilde bahis oynamadığını, ancak kendi adına açılmış hesap üzerinden Arjantin Ligi maçlarına 20’şer liradan iki adet, toplam 40 TL tutarında bahis oynandığını ifade etti. Küçük’ün ayrıca söz konusu hesaba gönderilen parayı kimin yatırdığını bilmediğini söylediği aktarıldı.

FIFA TFF ile yakın temas halinde

Sürecin uluslararası boyutunun da önem taşıdığı belirtiliyor. Zorbay Küçük’ün bugüne dek çok sayıda UEFA organizasyonunda görev aldığı, bu nedenle hem UEFA hem de FIFA’nın TFF ile yakın temas halinde süreci izlediği öğrenildi. UEFA’nın da önümüzdeki günlerde kendi bünyesinde bir soruşturma başlatmayı planladığı bildiriliyor.

