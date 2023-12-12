Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? İlk açıklama geldi

Eski Merkez Hakem Komitesi (MHK) Genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafıdan yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Çok morali bozuk, çok sıkıntılı. doktorlar sakinleştirici verdiler, tomografi çekildi. Durumu çok kötü değil, hepimizle konuştu. Şu an hastanede 60-70 hakem var. Süper Lig hakemleri Ankara’ya gelecekler."

Ali Kunak, Halil Umut Meler ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Kunak, "Halil olayın şokunda hâlâ. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir’e, ailenle konuş bu kararı onlarla ver' dedik" ifadelerini kullandı.

Halil Mutlu Meler sağlık durumu nasıl?

Hakem Meler’in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler’in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, “Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.