Halil Umut Meler olayı hakkında Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan'dan açıklama

Halil Umut Meler'in meslektaşları Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan Türk hakemleri adına dün kendisine karşı Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından gerçekleştirilen yumruklu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İşte ikilinin açıklamalarının tamamı şöyle:

Arda Kardeşler

* Herkes gördü, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler.

* Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Halil Umut Meler'in yanındayız.

* Bundan sonra kendisinin sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız.

Arda Kardeşler ayrıca resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mete Kalkavan

* Hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği, ortadan kalkmıştır hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken, bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır.

* Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür.

* Önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız."