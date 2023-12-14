Halil Umut Meler'e saldırının raporu ortaya çıktı: Faruk Koca 'Buradan çıkamayacaklar' demiş

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürerken saha komiseri raporu ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, raporda olayların koridorda da devam ettiğini belirtilirken eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak "Buradan çıkamayacaklar" dediği belirtildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş.Y.Ş. ile K.Ç.'nin alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmış ardından da Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Faruk Koca'nın ilk ifadesi

Faruk Koca'nın ilk ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim" savunmasını yaptığı öğrenilmişti.