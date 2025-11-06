Hamrun hangi ülkenin takımı? Hamrun hangi ligde? soruları Türk taraftarların gündeminde. Milyonlarca taraftar temsilcimiz Samsunspor’un konu edeceği Hamrun’un hangi ligde oynadığı merak ediliyor. Detayları haberimizde derledik…

HAMRUN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ħamrun Spartans FC, Malta’nın futbol takımıdır. Kulüp, Malta’nın başkenti Valletta’ya yakın Ħamrun kasabasında yer alır. 1907 yılında kurulan takım, Malta Premier League’de mücadele eder ve ülkenin en köklü kulüplerinden biri olarak bilinir.

Ħamrun Spartans, Malta futbol tarihinin en başarılı ekiplerinden biridir ve birçok kez Malta Ligi şampiyonluğu kazanmıştır. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde de Malta’yı temsil etmiştir.

HAMRUN HANGİ LİGDE?

Ħamrun Malta Premier Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübüdür. Malta'nın Ħamrun kasabasını temsil eden bu köklü kulüp, ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu olan Premier League (Malta)'de yer almaktadır. Avrupa kupalarında da Malta futbolunu temsil eden Hamrun Spartans, özellikle son yıllarda UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir.