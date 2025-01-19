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Hasan Arat: Çok yanlış işler oldu, tüm gerçekleri açıklayacağım

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, istifa kararı sonrası sessizliğini bozarak "Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Hasan Arat: Çok yanlış işler oldu, tüm gerçekleri açıklayacağım
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Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, görevden ve siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Tüm gerçekleri açıklayacağım"

Hasan Arat, "Ben İstanbul'dayım. Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Benim hayatım değişmedi. Yaşadığım bir hayat var. 65 yaşından sonra ikinci bir hayat mı yaşayacağım? Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ı hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım, çıkaramam. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Sağlık sorunlarım vardı, düzeliyorum. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"Susmam gerekiyordu, sustum"

Arat, "Beşiktaş için Beşiktaş'ın iyiliği için her zaman duacıyım. Yeni hoca Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş'ın menfaatleri için gitmem gerekiyordu, gittim. Susmam gerekiyordu, sustum" sözlerini sarf etti.

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