Hasan Arat istifasının ardından konuştu: Taraftar istemezse 1 dakika durmayız

Beşiktaş yönetiminde yaşanan deprem istifaları art arda geldi. Samet Aybaba ve Friedel'ın ardından yönetimde istifalar art arda geldi. Beşiktaş'taki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, ayrılık kararının ardından basın toplantısı yaptı. Hasan Arat kararın altında yatan nedenleri tek tek açıkladı.

"Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden iyidir"

Bu önemli kararın çeşitli nedenleri vardır. Dün gece bir ayrılık açıkladık. Bu sabah iletişimde bir ayrılık açıkladık. Profesyonellik gereği birçok karar almak zorunda kaldık. Özellikle futbolda dramatik sıkıntılar yaşadık. Taraftarlar üzgün, bizler üzgünüz. Formül aradık. Bu tip kararlar tribülanslara neden olabilir. Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Bu sarsıntıları kulübümüzün daha iyi devam etmesi için uygun görüyoruz.

"Futbolun patronu Hüseyin Yücel"

Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Futbol A.Ş'nin patronu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar olacak. Bunu bir güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz ama bunun doğru olacağına inanıyoruz. Hoca seçimi, futbolcular, transferler ve birçok şeyden onlar yetkili olacak. Muazzam başlayan bir Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen netice dikkate değerdir. Bunun sebebini en ince noktasına kadar araştırmaktayız.

"2015 öncesi taktiklere başvurulmasın"

Elimizdeki her şeyi iyi yapmak için uğraşıyoruz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Ben başkanları olarak karşılarındayım. 1 saatte neler oldu gördünüz değil mi? Herkes beni göndermek için neler yaptı? Biraz daha iyi okusalardı, doğruyu göreceklerdi. Tek meselemiz Beşiktaş'tır. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler... WhatsApp gruplarında, sosyal medyada idarecilerimi, yöneticilerimi rencide edecek 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Bunların hepsinin belgesi elimizde hazırdır. Biz sportif olarak başarılı olmadığımızın bilincindeyiz. Sportif olarak böyle bir kalkışmaya, ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi bulur.

"Yöneticiler hata yapabilir, önemli olan ahlaksızlık yapılmamasıdır"

Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa kupalarında ne kadar önemli noktada olduğumuzu gösterecektir. Bu maç aynı zamanda bir milli maçtır. Yarın bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz. Arkadaşlarımız gitti. Bizler burada gönüllü olarak görevliyiz. Yöneticilerimiz hata yapabilir, önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. İyi çalıştığımız sürece adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.

"Beşiktaş'ın sahibi taraftar, bizi istemezse 1 dakika durmayız"

Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır, bizi istemedikleri andan itibaren burada 1 dakika durmayız. Bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarla da sakın ha kimse uğraşmasın, Beşiktaş gereken dersi verir. Biz yalancı dengelerden kurtulduk ve kararlarımızı aldık. İyi zamanlarda herkes çıkar, konuşur. Herkes kupanın yanında olmak ister. Biz zor günler yaşıyoruz ama 121 yıllık kulübüz, atlatacak gücümüz de var.

"Samet Aybaba ile helalleştik"

Samet Aybaba da profesyoneldir bunu unutmayın, bir kere orada durun. Kulüp içinde bir tasarruftur, sebepleri bizdedir. Bunu açıklamak zorunda değiliz. Samet Aybaba'ya kararı WhatsApp'tan kararı bildirdim, helalleştik, benden bir talebi vardı ve o talebi yerine getirdim. Açıklama yapsın, buyursun. İsterse açıklamayı burada da yapabilir. Habersiz iş yapmadım.

"Sağlık durumu benim özel durumum ama sağlığım iyi"

Ben camima her zaman açıksözlü davrandım. Vereceğim kararları camiam benden duyar, sizden değil. Spor Toto oynamaktan vazgeçin, işinize bakın. Sağlık durumu benim özel durumum. Nezaketinize teşekkür ederim, gayet iyiyim ama bende kalması daha iyi olur.

"Gelgitler yaşıyoruz, sakin olmamız lazım "

Futbol AŞ'deki değişikliğin çizmeleri giyerek yapılması gerektiğine inandık. Hüseyin Bey; Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'la bunu yapacağını söyledi. Onur kardeşim sabah bir karar aldı, kabul etmedik. O da bizden ayrılamayacağını söyledi. Duygusal bir dönem. Gelgitler yaşıyoruz. Sakin olmamız lazım. Onur'a Beşiktaş'ın ihtiyacı var. İşini gücünü bırakmış, buraya gelmiş bir insandır.

"Yönetimlerde bunlar olabilir, kararın sorumluluğu bana ait"

Hepsi benim yol arkadaşım, Samet Hoca da benim yol arkadaşım. Bu ayrılıklar Samet Hoca'yı kaptanlığından düşürmez. Herkes gelip geçici, biz de gelip geçiciyiz. Bu kararın sorumluluğu bana aittir. Ben bir kere bugün ekran karşısına çıkacağımı ummuyordum. İnsanların bir günü, diğerine uymayabilir. Benim de iniş çıkışlarım olacaktır. Bu hayatın akışı. Beni katakulli etmeye çalışmayın, ben Beşiktaş Başkanı'yım.

Işıl Hanım kendisi müsaade istedi. Haklı olabilir. Yönetimlerde bunlar olabilir. Kendisi böyle takdir gördü, çok değerli bir insandır. Benim çok iyi bir arkadaşımdır. Her zaman görürüm, kucaklarım, müthiş bir Beşiktaşlıdır.

"Van Bronckhorst ile görüştüm! 2-3 maç izlemekte fayda var"

Göztepe maçının akşamı kendisiyle görüştüm. Çok üzgündü, Beşiktaş tarihindeki en kötü geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattım. Ertesi gün tekrar görüşmek istedi, görüştüm. Şu anda yönetimin kararının kendisiyle devam olduğunu ilettim. Vakti geldiğinde karar almaktan çekinmeyiz. Burası bizim şahsi yerimiz değil. Benim gönlüm, önümüzdeki 2-3 maçı iyi izlemenin doğru olacağından yana. van Bronckhorst ile ilgili kararı Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar verecektir. Her verdikleri kararı da bana haber verirler.

"Bu yönetim 8 ayda 2 kupa kazandı"

Manchester City 5 maçtır yeniliyor değil mi? Dünyanın en iyi takımı... Real Madrid'e bakın, transferlerine bakın, Barcelona'ya karşı sahasında nasıldı? Ben hiçbir zaman buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim 8 ayda 2 kupa kazandı. Biri Türkiye Kupası, diğeri Süper Kupa. Galatasaray'ı 5-0 yenince bunlar konuşulmuyor.

Futbolcuların maaş ödemeleri

Bunlar olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar. Muhalefet falan bu işlere girmesin.