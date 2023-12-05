Hasan Arat: Serdal Adalı'dan kurul üyelerinin yardımını rica ettim, kabul etti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kurulda Beşiktaş Spor Kulübü'nün 35. başkanı seçilen Hasan Arat, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yönetim kurulundaki isimlerin görevlerine dair açıklamalarda bulunan Arat, başkanlık yarışında karşı karşıya geldiği Serdal Adalı ile görüştüğünü aktardı. Sözcü'de yer alan haber göre Arat, Adalı ile yaptığı görüşmede kendisinden kurul üyelerinden faydalanabilmek için yardım rica etti. Adalı ise bu ricayı reddetmeyerek kabul etti.

İşte yeni Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Biz bir aileyiz. Hep birlikte olacağımızı pazar akşamı tüm Türkiye'ye hissettirdik. Tüm Beşiktaş Kongre üyelerine, bizi izleyen taraftarlara arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacaktır. Bu iş bitmiştir. Beşiktaşlı'ya layık olan en iyi yer neresiyse orası olacaktır. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da en uygun yerde olacak. Divan kurulumuz her türlü diyaloğa açık. Her türlü yakınlığı göstereceğiz. Hepimizin davası Beşiktaş'tır.

"Serdal Adalı ile konuştum"

- Serdal Adalı'yla telefon görüşmesi yaptım. Kendisinden şunu rica ettim, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlardan faydalanmak istediğimi söyledim. Çünkü hazır motive olmuşlar, onların da içinde çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Nelerden faydalanabiliriz. Biz bir bütünüz artık. Beşiktaş kucaklaşacak. Zor olduğunu biliyoruz yapacağımız işin. Bize büyük teveccüh gösterildi. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu aşmak için buraya gelir. Süremizin kısa olduğunu biliyoruz. Hiç fark etmez. Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur.

"Taraftarlar rahat olsun"

- Taraftarlar artık rahat olsun. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bu maçta birlik ve beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye güzel mesajlar verelim. Türkiye, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gördü. Camiamız bu seçimle ne kadar demokratik, büyük bir camia olduğunu herkese göstermiştir. Bu onuru veren, bu şerefli görevi teslim eden tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum.

- Yönetim kurulunda görev alacak arkadaşların sorumluluklarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

- Hüseyin Yücel: İkinci başkan

- Onur Göçmez: Asbaşkan

- Mete Vardar: Asbaşkan

- Cüneyt Sezgin: Genel sekreter

- Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları

- Altın Mimir: Hukuk kurulu başkanı

- Kaan Çakul: Finansman ve anonim şirketler sorumlu yönetim kurulu üyesi

- Feyyaz Uçar: Futbol şubesinden sorumlu ve futbol basın sözcüsü

- Işın Sevbek: İletişimden sorumlu üye

- Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç: Divan Kurulu ve üye ilişkileri, amatör şubeler

- Çağla Tugal: Mimar, tüm tesislerden sorumlu

- Burak Aslan: Kamu ilişkileri