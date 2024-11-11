  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Takip Et

Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 mağlup ettiği maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, dün oynanan Peristeri karşılaşmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenilen Ataman, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Tecrübeli koç açıklamasında, "3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda 'influenza virüs' teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman hastaneye kaldırıldıErgin Ataman hastaneye kaldırıldıSpor

 

Spor
SON DAKİKA... Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
Acun Ilıcalı'dan Hatipoğlu'na tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun
Acun Ilıcalı'dan Hatipoğlu'na tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun
Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi
Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi
Fenerbahçe’nin efsaneleri Alex ve Volkan Demirel’den duygulandıran dostluk mesajı
Fenerbahçe’nin efsaneleri Alex ve Volkan Demirel’den duygulandıran dostluk mesajı