Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ligden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."