Hatay Sörf Merkezi 19 Mayıs'ta sörf aracılığıyla dayanışmaya davet ediyor

Afetten etkilenen çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlenmelerini hedefleyen Hatay Sörf Merkezi; sporun gençler üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayarak 19 Mayıs'ı anlamlı bir şekilde kutluyor. Afet sonrası süreçte sporun yeniden yapılanmadaki rolüne dikkat çeken merkez, sörf aracılığıyla gençlerin dayanıklılığını, özgüvenini ve sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Dileyen herkese sörf programları

Hatay Sörf Merkezi, sörfü yaygınlaştırmak ve kaynak sağlamak üzere dileyen herkese yönelik ücretli sörf programı başlatıyor. Hatay'da sörfü deneyimlemek isteyenler için iki farklı seviyede ders seçeneği sunuluyor:

• Deneyim Paketi: Sörfle ilk kez tanışanlar için temel eğitim.

• Başlangıç Seviye Sörf Eğitimi Paketi: Sörfü içgüdüsel olarak uygulamak isteyenler için özel program.

Bire bir eğitim almak isteyenler için kişiselleştirilmiş dersler de mevcut. Yaz döneminde sunulan ücretli programlarla elde edilecek gelir, depremden etkilenen 13-16 yaş aralığında daha fazla gencin ücretsiz programlarla desteklenmesi ve merkezin sürdürülebilirliği için kullanılacak.

“Atatürk'ün gençlik vizyonunu, dalgalarla buluşturuyoruz”

Hatay Sörf Merkezi'nin kurucu ortaklarından Deniz Toprak; “Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı bayram, bize gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmanın önemini hatırlatıyor. Hatay Sörf Merkezi olarak biz de Atatürk'ün bu gençlik vizyonunu dalgalarla buluşturuyor; gençleri fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sörf, burada sadece bir spor değil; aynı zamanda afetten etkilenen çocuklar için bir iyileşme alanı, Hatay için ise kültürel ve ekonomik bir yeniden doğuşun umudu. Afetten etkilenmiş daha fazla gencin kökleriyle, kendiyle ve doğayla yeniden bağ kurabilmesi için herkesi dayanışmaya ve desteğe davet ediyoruz” dedi.