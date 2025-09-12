Hatay Sörf Merkezi, çocukların öncülüğünde renkli bir sörf festivaline ev sahipliği yaptı

Hatay Sörf Merkezi, 5-6 Eylül tarihlerinde çocukların ve gençlerin aktif katılımıyla düzenlenen renkli bir sörf festivaline ev sahipliği yaptı. Festival, merkezin eğitim programlarına katılan çocukların fikirleri ve hayalleri doğrultusunda şekillendi; yarışmalar, sanat atölyeleri, oyunlar ve farklı spor aktiviteleriyle dolu iki gün boyunca, deniz kıyısında dayanışma ve neşeyle geçen bir buluşma oldu.



Hem dışarıdan hem de Hatay Sörf Merkezi'ne kayıtlı yaklaşık 60'a yakın çocuk ve genç aileleriyle birlikte festivale katıldı. Festivalin en önemli özelliği, çocukların yalnızca katılımcı değil aynı zamanda organizatör olarak da sürecin içinde yer almasıydı. Onların önerileri ve aktif desteğiyle program, çocuk odaklı bir şekilde tasarlandı.



Yerelde yaşayan gönüllülerin katkısı da festivalin başarısında önemli rol oynadı. Öncesinde çocuk güvenliği eğitimi alan 10 gönüllü, etkinlik boyunca çocukların güvenliği ve mutluluğu için merkezle birlikte çalıştı.



Festivalin ilk günü, eğlenceli kostümlerle renklenen “Silly Sörf Yarışması”, gökyüzünü renklendiren uçurtma atölyesi ve uçurtma uçurma etkinliği, coşkulu bir halat çekme oyunu ve gençlerin kendi oluşturduğu ekip konseri ile geçti.



İkinci gün ise sabah yapılan yoga başlangıç eğitimi, rengarenk batik atölyesi ve futbol, voleybol, minder kapmaca gibi spor oyunlarıyla keyifli geçti. Festivalin en özel anlarından biri ise çocukların merakla beklediği Kalben ile sohbet ve müzik dinletisi oldu. Çocuklarla bir araya gelen sanatçı, şarkıları ve samimi sohbetiyle festivale unutulmaz bir ruh kattı.

"Çocukların ve gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren bu tür girişimlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Hatay Sörf Merkezi'nin yaz boyunca sürdürdüğü şenliklerin devamı niteliğinde olan bu festival de yine şenlikler gibi TPF (Turkish Philanthropy Funds) desteğiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda TPF Genel Müdürü Şenay Ataselim Yılmaz festivale dair değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Deprem bölgesinde çocukların öncülüğünde gerçekleşen bu festival, umut ve dayanışmanın en güzel göstergelerinden biri. Hatay Sörf Merkezi'nde çocukların yalnızca katılımcı değil, aynı zamanda organizatör olarak rol alması, onların yaratıcılıklarını ve liderliklerini ortaya koyarken bölgenin yeniden ayağa kalkma sürecine de ilham veriyor. Turkish Philanthropy Funds olarak bizler, depremden etkilenen bölgelerde çocukların ve gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren bu tür girişimlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”



Hatay Sörf Merkezi kurucularından Deniz Toprak ise, festivale ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Merkez olarak, çocuklarımızın enerjisi ve topluluğumuzun dayanışmasıyla gerçekleştirdiğimiz bu festivalin hem katılımcılar hem de Hatay için unutulmaz bir anı olduğuna inanıyoruz. Çocukların liderliğinde şekillenen etkinlikler, katılımcıların eğlenmesini ve kendilerini ifade etmelerini sağladı. Bu yaklaşım aynı zamanda festivalin samimi ve kapsayıcı bir atmosferde geçmesine de olanak tanıdı. TPF'in katkıları ise çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Gelecekte de benzer etkinliklerle çocuklarımızı ve topluluğumuzu bir araya getirmeye devam edeceğiz.”