Hatayspor, Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu
Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut'un Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.
İHA
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Hatayspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.
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