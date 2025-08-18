Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.