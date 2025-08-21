  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti
Takip Et

Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti

Hatayspor'un eski başkanlarından ve Hatay’ın tanınmış iş insanlarından Mehmet Şaşmaz, diyaliz tedavisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti
Takip Et

Hatayspor’un geçmiş dönem başkanlarından iş insanı Mehmet Şaşmaz yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Şaşmaz, geçtiğimiz ay da benzer bir rahatsızlık yaşamıştı.

64 yaşındaki Şaşmaz, Hatayspor’da başkanlık ve futbol şube sorumluluğu gibi önemli görevlerde bulunmuş; kulübün gelişimine hem sportif hem de kurumsal anlamda katkı sağlamıştı. Aynı zamanda iş dünyasında da aktif olan Şaşmaz, bölge halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

Cenaze programı belli oldu

Merhumun cenazesi, 22 Ağustos Cuma günü ikindi namazına müteakip Antakya Mezarlık Kompleksi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Şaşmaz’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra Hatayspor taraftarları ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yoğun bakıma alınmıştı: Taburcu edilen Ali Şen'den ilk fotoğraf geldiYoğun bakıma alınmıştı: Taburcu edilen Ali Şen'den ilk fotoğraf geldiGündem
Oyuncu Ufuk Bayraktar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi: İşte mekan sahibine söylediği sözler (Video)Oyuncu Ufuk Bayraktar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi: İşte mekan sahibine söylediği sözler (Video)Gündem
“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Ekonomi
Romanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndüRomanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndüDünya

 

Spor
Beşiktaş sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği’ne aktaracak
Beşiktaş sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği’ne aktaracak
Norveç Futbol Federasyonu, İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak
Norveç Futbol Federasyonu, İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak
Başkan Görgel, “Yeni Spor Tesisleriyle Çok Daha Büyük Başarılara”
Başkan Görgel, “Yeni Spor Tesisleriyle Çok Daha Büyük Başarılara”
Fenerbahçe, turu Portekiz'e bıraktı
Fenerbahçe, turu Portekiz'e bıraktı
Anadolu Efes’in One Team Projesi Antalya’da özel sporcularla buluştu
Anadolu Efes’in One Team Projesi Antalya’da özel sporcularla buluştu
Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?