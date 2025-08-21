Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti

Hatayspor’un geçmiş dönem başkanlarından iş insanı Mehmet Şaşmaz yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Şaşmaz, geçtiğimiz ay da benzer bir rahatsızlık yaşamıştı.

64 yaşındaki Şaşmaz, Hatayspor’da başkanlık ve futbol şube sorumluluğu gibi önemli görevlerde bulunmuş; kulübün gelişimine hem sportif hem de kurumsal anlamda katkı sağlamıştı. Aynı zamanda iş dünyasında da aktif olan Şaşmaz, bölge halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

Cenaze programı belli oldu

Merhumun cenazesi, 22 Ağustos Cuma günü ikindi namazına müteakip Antakya Mezarlık Kompleksi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Şaşmaz’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra Hatayspor taraftarları ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı.