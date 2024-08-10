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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Petrolspor'un Bolu kampını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Batman Petrolspor takımına ziyarette bulundu.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Petrolspor'un Bolu kampını ziyaret etti
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Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Şimşek, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor'un otelde süren Bolu kampını ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Şimşek, daha sonra takımın antrenmanını izledi.

Bakan Şimşek ve beraberindekiler, futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

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