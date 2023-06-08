Hepsiburada, TBF'ye sponsor oldu

Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu milli takımlar ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreni, İstanbul Mandarin Oriental Otel'de düzenlendi.

Törende TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon yöneticileri, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile bazı oyuncular da hazır bulundu.

Türkoğlu, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, "Dijital ticaretin ülkemizdeki lider kuruluşlarından Hepsiburada'nın milli takımlar ana sponsoru olduğunu duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Böylesine büyük bir markayla işbirliği yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Hepsiburada'ya, Türk basketboluna destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Türkoğlu, Türk basketbolunun finansal ve idari olarak sağlam temele oturması için göreve geldiklerinden bu yana etkili çalışmalar yürüttüklerini ve 12 sponsorluk anlaşması imzaladıklarını aktardı.

Basketbol liglerinde eşsiz mücadeleler yaşandığını ve heyecan dozunun her sene daha çok arttığını da belirten Hidayet Türkoğlu, gelecek hafta Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Takımı'na başarılar dilediğini, ay-yıldızlı ekibin üst üste 10. kez bu şampiyonaya katılmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

"Grubumuzu en iyi yerde bitirerek madalya kazanmak istiyoruz." diyen Türkoğlu, 16 ve 18 yaş altı milli takımlarına da Avrupa şampiyonalarında başarı diledi.

Tüm gücümüzle milli takımları destekleyeceğiz

Hepsiburada Üst Yöneticisi Nilhan Onal Gökçetekin, e-ticaretin milli takımı olarak sponsorluklarını duyurdukları bir gün yaşadıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Biz e-ticareti Türkiye'de kuran şirketiz, milli takımız. 41 bin tane kadın girişimci yetiştirdik, 5 milyona yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de ticareti emin adımlarla büyütüyoruz. En çok tavsiye edilen site olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün basketbolcularımıza, ülkemize yapacağımız katkı için mutluyuz. Güçlerimizi birleştirerek ülkemize daha büyük katkılar yapacağımıza inanıyorum. Tüm gücümüzle milli takımları destekleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hidayet Türkoglu ile Nilhan Onal Gökçetekin, sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Türkoğlu ve Gökçetekin, basın mensuplarına konuştu

İmza töreni sonrası Hidayet Türkoğlu ve Nilhan Onal Gökçetekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hedeflerine değinen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bizim zaten federasyon olarak, milli takımlar olarak, öncelikle hedefimiz her zaman bu tip organizasyonlarda olmaktır. Öncelikle kadın milli takımımızı tekrar Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecekleri için kutlamak istiyorum. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine inanıyorum. Başantrenörümüz ve sporcularımızın yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Formanın anlamını, değerini zaten biliyorlar. Özellikle uluslararası turnuvalarda bunun anlamı daha da artacaktır. Gönlümüzden geçen, milli formanın her zaman en üst seviyelerde boy göstermesidir. Temennimiz, milli takımımızın tüm ülkeyi mutlu edecek güzel sonuçlar elde etmesi. Biz de gerek yönetim, gerek sponsorlarımızla takımımızın yanında olacağız."

Basketbol liglerindeki play-off sürecine değinen Türkoğlu, şampiyonluk mücadelesi veren tüm takımlara başarılar dileyerek, "Sadece Süper Lig değil, alt liglerimizde de gayet çekişmeli bir süreç yaşıyoruz. Gerek Avrupa'da temsil edenler, gerekse şu an ligde yarı final oynayan bütün takımlarımız olsun, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Gurur duyduğumuzu söylemek isteriz. Böyle çekişmeli lig her zaman daha çok ilgi çekmiştir." açıklamasını yaptı.

Hidayet Türkoğlu, deprem bölgesine yardım planlarına ilişkin de, "Yönetimsel olarak depremin ilk gününden beri gücümüz yettiğince oradaki vatandaşlarımıza bir şekilde destek olmaya çalıştık. Hepsiburada ailesi de geniş kitlesiyle orda iyi çalışmalar yürütmüştür. Ekip arkadaşlarımız bununla ilgili şu an çalışmalar yürütüyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hepsiburada bu süreçlerde her zaman öncü olmuştur ve aynen devam edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçetekin ise deprem bölgesinde yönelik çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

"Deprem bölgesiyle ilgili 24 saat içinde 120 tırla yola çıktık. Üç şehirde hala depoların yönetilmesini bakanlık adına biz yapıyor, lojistik hizmeti veriyoruz. Oradaki satıcılarımızın ücretsiz, komisyonsuz aylarca işlemini yaptık. 10 bin girişimci, 5 bin kadın girişimci yetiştireceğimiz, 10 milyarlık ticaret hacmi yaratacağımız 2 yıllık bir program açıkladık. Hedeflerimizin oldukça ilerisindeyiz. İlk ihtisas merkezimiz kurmak üzere önümüzdeki günlerde Adana'da bulunacağım. Bizden istenen şeylerin hepsini çözeceğiz, el ele bölgede olacağız."