Hesap.com, Antalyaspor’un isim sponsoru oldu

“Hesap Basit” sloganıyla yola çıkan ve kullanıcıların finansal kararlarını daha bilinçli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan, yapay zekâ destekli bankacılık ürünleri pazaryeri Hesap.com, Antalyaspor ile isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Bu anlaşma ile takım, Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonu boyunca “Hesap.com Antalyaspor” ismiyle mücadele edecek.

Durmazoğlu: Yerel kalkınmaya ve gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım

Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Futbol, sadece bir oyun değil; insanları bir araya getiren, duyguları harekete geçiren, ortak bir heyecan yaratan evrensel bir dil. Bu yaklaşımla Antalyaspor gibi köklü bir kulüple güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Antalyaspor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bir sponsorluğun ötesinde sürdürülebilir spor kültürüne, yerel kalkınmaya ve gençlerin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Hesap.com olarak, finansal teknolojilerle bireylerin yaşamını kolaylaştırırken, toplumsal fayda yaratma misyonumuz doğrultusunda sporu ve sporcuyu desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Perçin: Hesap.com artık ailemizin bir parçası

İmza törenine katılan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise, futbol kulüplerini yönetmenin günümüzün finansal şartlarında bir hayli zor olduğunu belirterek, “Özellikle bizim kulübümüz gibi bir yandan geçmişten gelen borçları temizlenirken bir yandan da gelecek sezonun inşasını yapabilmek çok daha zor. Bu anlamda tabii ki en büyük gücümüz sponsorlarımız. Özellikle isim sponsorlarımız bizim en büyük gelir kalemimiz. Hesap.com ile 1 yıllık anlaşma imzalıyoruz ve bugünden itibaren Hesap.com Antalyaspor olarak süper lig sahnesinde yer alacağız” dedi. Sponsorluğun gerçekleşmesinde emeği geçen Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve Hesap.com yetkililerine teşekkür eden Perçin, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde bu anlaşmanın Antalya’mıza örnek olmasını diliyorum. Sayın Oray Durmazoğlu’nun şahsında tüm Hesap.com çalışanlarına ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım bu iş birliği önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir” diye konuştu.