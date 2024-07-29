Hıkey oyuncusu Paris Olimpiyatları'na katılmak için parmağını kesti

Avustralyalı saha hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için sağ elindeki bir parmağının bir kısmını ampute ettirdi.

Dawson, iki hafta önce Perth'teki antrenmanda parmağını ciddi şekilde kırmış ve onarım için yapılacak ameliyatın iyileşme sürecinin aylar alacağını öğrenmişti.

Bu nedenle 30 yaşındaki sporcu, kariyerinde üçüncü kez olimpiyatlara katılabilmek için parmağını boğumdan yukarısını kestirme kararı aldı. Dawson'ın bu kararı takım arkadaşları ve antrenörünü şaşırttı. Dawson, sakatlandıktan sadece 16 gün sonra Arjantin karşısında Avustralya erkek milli takımı Kookaburralarla sahaya çıktı. Müsabakaya as takımla çıkan Dawson ilk maçını 1-0 kazandı.

Kırık parmağı görünce bayıldı

Dawson, parmağını kırdığında durumun o kadar kötü olduğunu ve soyunma odasında parmağını gördüğünde bayıldığını belirtti. Olimpiyat hayalinin sona erdiğini düşünen Dawson acilen bir plastik cerrahla görüştü. Cerrah, parmağın onarımı için ameliyat yapılsa bile uzun iyileşme süreci sonunda tam işlevine kavuşamayabileceğini, ancak amputasyon yapılırsa 10 gün içinde tekrar oynayabileceğini söyledi.

Eşi tarafından "düşüncesizce" bir şey yapmaması konusunda uyarılan Dawson, aynı öğleden sonra kararını verdi. Dawson, "Kariyerimin sonuna daha yakın olduğum ve bunun son olimpiyatım olabileceği düşünüldüğünde, hala en iyi performansımı gösterebileceğimi hissettiğim sürece bunu yapacaktım," dedi. Avustralyalı hokey oyuncusu "Parmağımın ucunu kesmek ödediğim bedel olsaydı, bunu yapardım" diye konuştu.

CNBC-E'de yer alan habere göre takım kaptanı Aran Zalewski, Dawson'ın kararının takımda şok dalgaları yarattığını ancak sonunda onu desteklediklerini belirtti. Paris'teki bir basın toplantısında konuşan Zalewski, "Hastaneye gidip parmağını kestirdiğini duyduğumuzda ne düşüneceğimizi bilemedik. İnsanlar bazen buraya gelebilmek için kolunu, bacağını hatta biraz parmağını bile verir" dedi. Kaptan Zalewski "En üst düzeyde yarışmak için bir ömür boyu seçim ve fedakarlık yaptığınızda, onun için kolay bir karardı" ifadelerini kullandı.

Dawson, 2018 Commonwealth Oyunları öncesinde hokey sopasıyla gözüne vurularak gözünü kaybetme tehlikesi yaşamış, ancak o turnuvada Kookaburras ile altın madalya kazanmış ve Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya almıştı.