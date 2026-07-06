Hipodromda kriz: Jokeyler at binmeyecek!

Türk atçılık sektöründe son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri yaşanıyor. Jokey Derneği, çalışma koşulları, ücret politikaları ve mesleki haklara ilişkin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle yarışlarda at binmeme kararı aldığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almadığı, amacın mesleğin hak ettiği değeri görmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, talepler karşılanıncaya kadar jokeylerin yarışlara katılmayacağı belirtilirken, taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde kararın yeniden değerlendirilebileceği mesajı da verildi.

İstanbul programında jokeyler yok

Boykot kararının ilk somut etkisi ise 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek İstanbul yarış programında görüldü. Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan deklarelerde, normal şartlarda Türkiye'nin en önemli jokeylerinin görev alması beklenen koşularda jokey isimlerinin bulunmaması dikkat çekti.

Türk atçılık sektörünün adeta arenası olarak kabul edilen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışlarda, jokeyler yerine aprantilerin at bineceği görüldü. Bu durum, boykot kararının yarış organizasyonuna doğrudan yansıdığı şeklinde yorumlandı.

Gözler TJK ile yapılacak görüşmelerde

Atçılık camiasında gözler şimdi Türkiye Jokey Kulübü ile Jokey Derneği arasında yapılması beklenen görüşmelere çevrildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde boykotun ilerleyen yarış programlarını da etkilemesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük hipodromlarda düzenlenecek yarışların, profesyonel jokeyler yerine aprantilerle gerçekleştirilmesinin hem sportif rekabet hem de yarışların prestiji açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Kamuoyuna açıklama yapıldı

Öte yandan, boykot kararının öncesinde, çok sayıda jokey ve apranti tarafından ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiride, 2018 yılında At Yarışları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binicilerin prim haklarında ciddi kayıplar oluştuğu, Türkiye Jokey Kulübü'nün eski prim oranlarına dönüleceğine ilişkin verdiği taahhüdün yedi yılı aşkın süredir yerine getirilmediği belirtildi. Açıklamada, TJK ve At Sahipleri Derneği ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı ifade edilirken, yaşanan hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla tüm jokey ve aprantilerin ortak iradesiyle kamuoyuna açıklama yapılması kararı alındığı vurgulandı.

Öte yandan 8 kez Gazi Koşusu kazanan jokey Ahmet Çelik, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bakın at sahibi abilerim, kardeşlerim;

Öncelikle şunu net olarak ifade etmek isterim ki bizim konumuz hiçbir zaman at sahipleri olmadı. Jokey montlarıyla ilgili alınan kararlarda sizlerin görüşü alınmadı. Hatta bugün bile bu süreçten haberi olmayan birçok at sahibi var. Aksine, görüştüğümüz birçok at sahibi de “Çocukların hakkını verin.” diyerek yanımızda duruyor.

Jokey arkadaşlarımızın sitemi at sahiplerine değil; bu kararları alanlara ve toplantılarda bu konunun alay konusu yapılmasına yöneliktir. Buna rağmen bazı kişiler nedense her söyleneni kendi üzerine alıp gündeme gelmeye çalışıyor.

Bizim mücadelemiz kimseyle kavga etmek değil, emeğimizin karşılığını ve hakkımızı almaktır. Lütfen konuyu amacından saptırmayalım."