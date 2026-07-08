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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dalic görevinden ayrıldı

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi
AA
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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dalic görevinden ayrıldı
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Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sona eren Dalic, Federasyon Başkanı Marijan Kustic'e milli takım kariyerini sonlandırdığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalic, görevden ayrılma kararının kariyerindeki en zor anlardan biri olduğunu belirtti.

Milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için her zaman en büyük onur olduğunu ifade eden Dalic, "Kalbim dolu, Hırvat futbol tarihinin en büyük başarılarına katkı sağlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum. Benden sonra görevi devralacak teknik adama, Hırvatistan Milli Takımı'na ve Hırvat futboluna yürekten inandığım yeni başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dalic, 2017 yılında göreve geldiği Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda gümüş, 2022 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı, ayrıca Dalic yönetiminde 2026 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde de yer aldı.

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