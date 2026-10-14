Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ın 2 yıldızı kadroda yok
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic ile Vaclav Cerny kamp kadrosuna alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2’nci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanan Vaclav Cerny ile viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Dusan Vlahovic kamp kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı ekibin Hoffenheim maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."