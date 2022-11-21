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Hollanda Senegal'den 3 puanı cebine koydu

FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Hollanda, Senegal karşı karşıya geldi. Hollanda son anlarda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Haber Merkezi
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupalarına Hollandalı taraftarların damga vurmasına karşın Katar'da ağırlık Senegalli taraftarlardaydı. Senagal tribünleri maç boyunca susmadı. Al Thumama Stadı'ndaki davul sesleri karşılaşma boyunca stadı inletti.

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