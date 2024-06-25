Hollanda'da fırtınalar estiren futbol kulübü iflas ile karşı karşıya! Lisansı da iptal edildi

Nisan ayında kümede kalamayarak Hollanda Eredivisie'dan Eerste Divisie ligine düşen ve taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Vitesse Arnhem, geçtiğimiz hafta Hollanda Futbol Federasyonu'na (KNVB) doğru belgeleri gönderemediği için iflasla karşı karşıya kaldı. KNVB'nin Vitesse'ye tanıdığı ek sürenin de sonlanmasının ardından, 132 yıllık kulübün gelecek sezon tüm müsabakalardan da men edilebileceği anlamını taşıyor.

Karara itiraz eden ve bu itirazın detaylarını paylaşan Vitesse kulübü, "KNVB'nin bağımsız lisans komitesi, Vitesse futbol kulübünün lisansını 9 Temmuz itibarıyla iptal etti. Bu durum Pazartesi günü kulübe bildirildi. Banka hesabının olmaması, kontrol muhasebecisinin bulunmaması ve kesin bir bütçenin sağlanamaması, Vitesse'nin lisansının 2024-25 sezonu için devam etmesine izin verilmesini imkansız hale getiriyor." açıklamasında bulundu.

14 MİLYON EURO BORCU BULUNUYOR

The Guardian sitesinde paylaşılan habere göre, Hollandalı işadamı Guus Franke ile devralma anlaşması için pazarlık yapan ve yaklaşık 14 milyon avro (11,8 milyon £) civarında borcu olduğu bildirilen Vitesse, karara itiraz etmeyi planladıklarını doğruladı. Başarısız olmaları halinde, Mayıs 2022'de lisansları iptal edildikten sonra iflas ilan edilen Belçika kulübü Mouscron'un kaderiyle benzer bir kaderle karşı karşıya kalabilirler.

'BU İŞ KESİNLİKLE BİTMEDİ'

Vitesse'nin geçici genel müdürü Edwin Reijntjes, “Böyle bir kararın alınması beklentiler doğrultusundaydı, gerekli bilgiyi zamanında sağlayamadık. KNVB'ye duyurulduğu üzere, derhal itirazda bulunacağız. Son birkaç gündür yaşanan gelişmelerle bu süreci güvenle bekliyoruz. Kulübün çıkarlarından vazgeçmiyoruz, bu iş kesinlikle bitmedi.” diyerek sonuna kadar mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

POTANSİYEL ALICISINA FEDERASYONDAN RET

Potansiyel ABD'li alıcılardan biri olan Common Group, fonlarının kaynakları konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle KNVB'den onay alamadı. Bu yılın nisan ayında KNVB, lisans düzenlemelerinin tekrar tekrar ihlal edilmesi ve soruşturma makamlarına yanlış bilgi verilmesi nedeniyle Vitesse'den 18 puan kesmişti.

Kaynak: The Guardian