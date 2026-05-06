Hull City play-off turunda Millwall ile karşılacak

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off turu ilk maçında cuma günü Millwall ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere Championship’te play-off’lara kalan Hull City, sezonun kritik maçlarından birine çıkacak.

8 Mayıs Cuma akşamı MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak.

Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin oynayacağı bu karşılaşma TSİ 22.00’de TV8'den yayınlanacak.

